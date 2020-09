En Veracruz Puerto, 140 empresas ya quebraron: CANACO

140 empresas en la ciudad de Veracruz han cerrado definitivamente durante este periodo de crisis sanitaria por el COVID-19, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza García.



Precisó que hasta el momento, sólo el 20 por ciento ha logrado la reapertura de sus negocios, lo que representa una cantidad mínima en comparación al número del total que han bajado sus cortinas.



"En este período van 140 reportados en la localidad de Veracruz, hasta estos momentos 140 empresas cerradas definitivamente, no tienen la capacidad económica de poder soportar el regreso", lamentó.



Los negocios afectados han sido de todos los giros, desde departamentales como de ropa y artículos no esenciales.



"De todos los giros, muebleros, de ropa, de artículos que son no esenciales".



En Veracruz son poco más de 10 los empresarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, mismos que se encuentran en condiciones críticas ante la situación económica generada por la pandemia.



Finalmente, precisó que los comercios que están abiertos, lo hacen acatando las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades y constantemente hay revisión por parte de la CANACO, la Secretaria del Trabajo y de la Dirección de Comercio.