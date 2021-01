En Veracruz Puerto, apenas cerraron algunas calles hacia el Centro

Pese al decreto para reducir la movilidad en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, el Ayuntamiento determinó mantener abiertas a la circulación vehicular y peatonal las avenidas Independencia, Zaragoza y 5 de Mayo que llevan hacia el Zócalo.No obstante, la Dirección General de Transporte Público del Estado sí implementó 11 cierres viales en las periferias de la zona centro, especialmente a lo largo de la avenida Allende, en el cruce con calles que también llevan al Zócalo.Estos cierres permanecerán hasta el próximo domingo, de 7:00 a 18:00 horas, tanto para vehículos del transporte público como para unidades particulares.En específico, el paso fue cerrado en la avenida Allende y Juan Soto, avenida Allende y Canal, avenida Allende y Arista, avenida Allende y Mario Molina, avenida Allende y Miguel Lerdo, avenida Allende y Emparan, avenida Allende y Echeven, avenida Allende y Úrsulo Galván, González Pagés y Uribe, González Pagés y Cañonero Tampico, avenida Díaz Mirón y Abasolo.En cuanto al primer cuadro, que abarca la jurisdicción de Tránsito Municipal y donde el Ayuntamiento determinó no cerrar las calles, sólo se hace la recomendación de transitar con una unidad móvil para que la gente regrese a sus casas, no obstante, se logra observar concentración de personas, principalmente en la zona de bancos.Avenidas como Independencia, Zaragoza y 5 de mayo que confluyen al Zócalo y zona comercial continúan al libre tránsito."Evitemos ir a playas o a lugares no esenciales, por nuestra parte no habrá cierres viales por una simple y sencilla razón: no son eficientes para evitar la propagación del virus", dijo al respecto el alcalde Fernando Yunes Márquez.Como parte de las acciones para reducir la movilidad, el Ayuntamiento determinó que los restaurantes y hoteles deberán operar sólo al 50 por ciento y reducir los horarios de atención hasta las 20:30 horas.Asimismo, se advirtió que habría operativos en los establecimientos y comercio ambulante para verificar el uso de cubrebocas y sana distancia.El Alcalde porteño pidió al Gobierno del Estado que los elementos que son destinados para los cierres en el centro, se ocupen para hacer operativos de revisión de uso obligatorio de cubrebocas.