En Veracruz Puerto, aumenta demanda de enfermeros privados durante pandemia

La demanda de servicios de enfermería privada para atención en el hogar se ha incrementado en un 70 por ciento en menos de un mes, principalmente para pacientes del COVID-19.



Se trata generalmente de pacientes que no alcanzan espacio en los hospitales públicos y requieren asistencia médica en casa, explicó el coordinador clínico de “Enfermeros Veracruz”, Juan Carlos García García.



“Tenemos pacientes de COVID-19 en su mayoría que son los pacientes que más nos están demandando servicios con enfermería de dos horas, 12 horas y 24 horas y hay pacientes que ya no los aceptan en los hospitales, acuden a nosotros y hacemos todo lo posible en lo que está dentro de la injerencia para darles salud, trabajamos con neumólogos de aquí de Veracruz como el doctor Xicoténcatl García y realmente ha habido una demanda muy alta de la atención de pacientes", dijo.



Precisó que ante el alza de los casos del nuevo coronavirus, tanto hospitales privados, como públicos, han requerido enfermeras y enfermeros para reforzar la primera línea de combate.



“Tuvimos un alza casi del 70 por ciento aproximadamente y no nada más en el área de casa también se vieron afectadas las clínicas privadas, clínicas gubernamentales, nos piden apoyo a nosotros gestores de servicios de enfermería a que enviemos personal al hospital porque no se dan abasto, hospitales privados principalmente".



A decir, de los enfermeros privados, desde Navidad los casos empezaron a subir y con ello la demanda de los servicios de atención por parte del personal.



Además de la falta de espacio, hay casos que no quieren acudir a los hospitales porque tienen temor y por ello, piden el apoyo.



“hay muchas personas que no han encontrado espacio en los hospitales y personas que tienen el temor de acudir a un hospital por lo que le dijeron el amigo, el vecino de que van al hospital y los van a intubar, eso no es cierto, hay un protocolo”, dijo.



Antes de la pandemia, la asociación a la que pertenecen, tenía afiliados alrededor de 80 enfermeros, actualmente son entre 180 y 220 enfermeros activos.