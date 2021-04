En Veracruz Puerto, Bienestar no respetó citas que puso a abuelitos para vacunar

Adultos mayores, en el módulo de vacunación del "Club de Leones", afirman que la Secretaría de Bienestar les mandó mensaje de texto el pasado 14 de abril, en donde los citaban a determinada hora para recibir la segunda dosis contra el COVID-19, sin embargo, al llegar, los encargados desconocían dicha mecánica y los mandaron a hacer la fila.



Si bien no hubo desorden entre los asistentes, sí hubo molestias porque se les especificó no llegar antes, se confiaron y les tocó hacer largas filas.



"Nos citan a una hora y no es cierto, a nosotros nos citaron a las 9, nos dijeron ‘no vengan antes’ y ya la hora que es ahorita, nos mandaron un mensaje y no y nos dijeron váyanse a hacer su fila, nos tocó hasta la vuelta, de nada sirvió, si es sabido me vengo más temprano. El mensaje llegó ayer, no sirve", dijo Margarita.



"Nos llamaron con cita, veníamos muy frescas y la grosera, son peladas no tienen educación, ahí van los señores viejitos, todos somos viejitos, todos a las colas, que se vayan a formar, no hay respeto, mandaron mensaje, tengo el mensaje", explicó María.



Para algunos adultos mayores, la segunda aplicación fue más pesada, porque al estar supuestamente citados les condicionaron la hora.



"La vez pasada vine en la tarde y no había gente, iba a venir en la tarde pero como me mandaron mensaje, dije va a ser mejor, no previeron, te dan una cita y tienes que estar antes y vienes y te dicen fórmense", insistió Margarita.



"Aquí no se mandó ninguno y aquí estamos haciendo cola, ellos niegan que hayan mandado mensajes, todos hemos recibido mensaje y aquí dicen que no es cierto. Te dicen que a las 9, no antes y ahora toca la cola, yo me confíe y llegamos a las 9", indicó Rosario.



El mensaje que enviaron era personalizado "Hola María Raquel, te escribimos de la Secretaría del Bienestar modulo Club de Leones", en el mismo, se recomendaba llegar justo a la hora marcada y no antes.



Esta misma situación se reportó en otros módulos, como el del auditorio "Benito Juárez".