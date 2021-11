En Veracruz Puerto, exigen al Congreso cancelación de concesión al Grupo MAS

A cinco años de la extinción del Sistema de Agua y Saneamiento, extrabajadores sindicalizados piden al Congreso del Estado que se cancele la concesión del servicio al Grupo MAS, porque afirman hay suficientes razones dado que no se ha cumplido con un servicio adecuado.Insisten en que sus contratos colectivos de trabajo fueron vulnerados y no se les ha hecho justicia al haberlos dado de baja, por tal razón, exigen a los legisladores que analicen el caso.Los extrabajadores protestaron con una marcha en la que reclamaron a exalcaldes y Gobiernos Estatales por no atender las promesas."Fue falso lo que prometieron. Hoy con el Congreso totalmente de MORENA deben tomar cartas en el asunto. No deben fallarle a los ciudadanos, en especial el día de hoy que van a dar un punto de acuerdo en el tema del agua", afirmó Angélica Navarrete, representante.Este jueves, en el Congreso local se abordará el tema del servicio de agua en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín."Buscamos justicia, que la concesión se cancele, hay suficientes motivos para que el Congreso del Estado cancele la concesión. Tenemos confianza en que el diputado Fernando Arteaga lleva todas las quejas".Señalan que a cinco años que Grupo MAS tomara el control del servicio, ha ido empeorando la distribución de agua potable, "están fuera de control las plantas, hay más fugas, hay más escasez de agua y no vemos motivos para no cancelar la concesión del agua, se debe cancelar por el bien de los ciudadanos de los 3 municipios".Los exempleados del SAS salieron de las antiguas instalaciones para marchar hasta el Palacio Municipal de Veracruz.