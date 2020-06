En Veracruz Puerto, IMSS olvidó a paciente con cáncer de mama

Pacientes con cáncer de mama de la Clínica 57 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Veracruz, denuncian que no son atendidos y no les proporciona medicamentos bajo el argumento que la prioridad es el COVID-19.



Erika Alonso Mejía, de 43 años de edad, había sido programada para cirugía en abril pero por la contingencia sanitaria le pospusieron su intervención, sin darle seguimiento. Ahora, acudió nuevamente a la clínica, porque teme que su otro seno también tenga cáncer.



En dos meses en que le avisaron que su tratamiento se suspendería, su situación médica se agravó.



"Soy paciente de cáncer de mama, me dio en el izquierdo y ahora en el derecho, se salió una bolita que era pequeña, estaba programada por el seguro para la operación, para pasar con el anestesiólogo, yo fui y me dijeron que por causa del coronavirus, que era primordial, todo se había detenido y que hasta agosto".



A pesar de que llegó con dolor, con sus senos aumentados en tamaño y el brazo hinchado, Erika fue regresada a casa, sin medicamento para el dolor porque "ni paracetamol había".



"Yo quiero vivir, le estoy echando ganas pero es un injusticia. Yo sólo tenía en una bolita en uno y ahorita ya también el otro", afirmó Erika.



Fue hasta la segunda ocasión que regresó al médico, cuando le recetaron pastillas para el dolor.



"No me dieron ni para el dolor, he tenido que salir a comprar porque sólo me dieron unas pastillas que no me hacen nada, me dijeron que no hay medicamentos, me tengo que inyectar cada dos horas diclofenaco porque no soporto el dolor".



Erika afirma que el cáncer también debe ser una prioridad, porque mientras el tiempo pasa, el estado de salud de los pacientes empeora.