En Veracruz Puerto, jóvenes también reclaman vacunación antiCOVID

Estudiantes de secundaria y bachillerato del puerto de Veracruz, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, marcharon del Malecón al Zócalo para exigir ser vacunados contra el COVID-19 antes de regresar a clases.



Señalaron que sus familias estarían expuestas al contagio si se regresa a las clases presenciales sin inmunizar a los alumnos.



"Estamos emprendiendo una lucha nacional, que es que se implemente la vacunación emergente a todos los estudiantes, no decimos no al regreso a clases, sí queremos regresar a clases pero es imposible si no se ha vacunado a todo el sector estudiantil. Detrás de estos estudiantes que no están vacunados, existe una familia", dijo Kevin Campos Alvarado, estudiante del COBAEV 62 y representante de la Federación.



Alumnos de al menos 4 escuelas del Puerto se juntaron para demandar las dosis.



"De la María Enriqueta Camarillo, de secundaria, que nos den la vacuna contra el Coronavirus, queremos regresar a clases con vacuna".



"Del Bachillerato Pablo Neruda, que nos vacunen para regresar a clases".



Los estudiantes con pancartas se plantaron en el Zócalo para hacer el llamado a la Secretaría de Educación a que no haya regreso si no hay vacunas y a la Secretaría de Salud a ser tomados en cuenta en el Plan de Vacunación.