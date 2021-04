En Veracruz Puerto la pandemia no rebasó los servicios funerarios

En Veracruz, no están rebasados los servicios funerarios ante la contingencia por el COVID-19 y se continúa dando las atenciones de acuerdo a las recomendaciones sanitarias para el manejo de las personas fallecidas.



A decir de Jaqueline Rivera Durán, directora de la Funeraria Grupo del Ángel, la situación no se encuentra como al principio de la pandemia en la que existía lista de espera; no obstante, nunca se llegó a una sobreocupación como en otras partes del país.



Aseveró que la demanda de los servicios fúnebres se llegó a recargar pero nunca se excedió a más de un día de espera.



“Todo se ha mantenido bajo control. Creo que para todos los empresarios funerarios todo va bajo control; no es como al inicio de la pandemia que sí (…) se saturaba. No estamos como en otras ciudades que tardan 36 semanas. No, aquí no llegamos a ese punto. Si acaso llegamos a una lista de espera de un día, no más”, sostuvo.



Como parte de las medidas de protección los empleados de funerarias implementan protocolos de higiene y se mantienen las recomendaciones en los servicios funerarios en el aforo en las salas de velación.



No obstante, están preparados en caso de registrarse nuevamente un repunte en los casos de Coronavirus y por ende, la incidencia en las muertes por la enfermedad.



En todo este año, los empresarios del rubro, han observado cómo la tasa de mortalidad se ha ido ampliando a personas cada vez más jóvenes.



“Al principio eran personas de la tercera edad. Hoy en día tenemos gente joven. Niños definitivamente no pero jóvenes sí. El riesgo sigue. Esto no sabemos cuándo vaya a acabar”.