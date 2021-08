En Veracruz Puerto, mayoría de escuelas regresarán a aulas: SEV

La delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Diana Santiago Huesca afirmó que la mayoría de las escuelas de la región Veracruz Puerto, iniciarán el próximo ciclo escolar presencial y de manera escalonada.



En los planteles que cuentan con las condiciones para el retorno porque tienen los servicios básicos, hay voluntad de los padres de que se regrese a las aulas, lo cual, es positivo porque es necesario que los estudiantes retomen sus lecciones tras 126 días lejos de las escuelas.



"No tenemos un número exacto pero si les puede decir que es la mayoría de las escuelas, hay un buen ánimo tanto de padres de familia como de los maestros que obviamente están deseoso de regresar en esta nueva normalidad, el coronavirus es algo que tenemos que aprender a vivir con ello y es tiempo de que nuestros niños regresen a las escuelas", dijo.



Recordó que ya se trabaja en la rehabilitación de las 60 escuelas que sufrieron robos y que se complica debido a que no cuentan con escrituras.



Santiago Huesca, precisó que sólo en el caso de la escuela "Artículo Tercero" ubicada en la colonia El Vergel en el puerto, no regresarán porque 4 de las aulas no tienen techo desde el evento de norte registrado en diciembre pasado.



Explicó que en este plantel, apenas están en proceso de escriturar a nombre de la Secretaria de Educación.



“La escuela no está en condiciones, es la única que tenemos reportada con el tema del 24 de diciembre del 2020 que sufrió daños tan graves que impiden que los niños puedan regresar”.



Tan sólo en el municipio de Veracruz, el 60 por ciento de las escuelas de nivel básico, no tienen escrituras y son un total de 750 planteles.