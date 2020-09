En Veracruz Puerto, mercado “Hidalgo” ya está casi totalmente reactivado

Al menos el 80 por ciento de los locales del mercado “Miguel Hidalgo” de la ciudad de Veracruz ya están abiertos y poco a poco se va recuperando la actividad, afirman los comerciantes.



Aunque nunca cerraron, los rumores de personal infectado y defunciones a causa del COVID-19 ahuyentaron a los veracruzanos, sin embargo, no se presentaron casos, aseguró el presidente de la Asociación de Locatarios, Juan Sacramento.



"Hubo personas que sí fallecieron pero no tuvo que ver con el COVID, eran patologías crónicas. Ahora la única petición que tenemos es que la gente vaya, que vayan al mercado", dijo.



De los 699 locatarios con los que cuenta el mercado, estiman que alrededor de 500 ya están abiertos y trabajando en el marco de la nueva normalidad acatando las medidas sanitarias, el resto son población de riesgo.



"Ya casi al 100 por ciento, en un 80 por ciento. El negocio que permanecen cerrados son de personas mayores, que están encerrados por la pandemia, se están cuidando".



Las ventas oscilan entre un 50 y 60 por ciento, un repunte importante en comparación a otros meses desde el inicio de la pandemia, no obstante, no todos los comercios han logrado aumentar.



Los dedicados a la venta de alimentos preparados son los que ya están en recuperación, mientras que los de ropa y calzado están a la espera de que lleguen las ventas.