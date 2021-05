En Veracruz Puerto, MORENA sí quiso debatir, Paty Lobeira no

Con la presencia de 5 de los 9 candidatos a la alcaldía de Veracruz, se realizó el debate organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el Puerto.



Los aspirantes Ricardo Exsome Zapata de MORENA-PT-PVEM, Oscar Lara Hernández de Movimiento Ciudadano, Gustavo Souza de Fuerza por México, Tomás Riande Ramos del Partido Unidad Ciudadana y Tomás Rojas de Todos por Veracruz, acudieron al encuentro convocado por el OPLE.



Los candidatos que no asistieron fueron Patricia Lobeira del PAN-PRI-PRD, Shelsea Aylin Escobar de Podemos, Jacqueline Rosas del Partido Cardenista y Juan Antonio Ferreira de Redes Sociales Progresistas.



En el tema de salud y turismo, el aspirante de la coalición "Haremos Historia", Ricardo Exsome Zapata, destacó entre sus propuestas principales la requisa de la empresa operadora del agua potable para mejorar el servicio y que no haya descargas de aguas a las playas.



"El agua es un problema de salud pública, el Ayuntamiento no le ha respondido a la población y ha permitido que no haya agua suficiente, ni la calidad necesaria para el consumo humano teniendo ya hoy graves problemas gastrointestinales y cutáneos en varias colonias de la ciudad, las aguas que no se están tratando y se están arrojando al mar generando un caldo de cultivo de enfermedades, vamos a requisar esta empresa y con ello garantizaremos el buen funcionamiento y suministro de agua".



Por su parte, Oscar Lara Hernández de MC afirmó que gobernará el municipio destacando el equipamiento de las clínicas del DIF para así dotar de medicamentos contra el cáncer y evitar el problema social y de salud que se genera por el desabasto de los fármacos.



"Hay dos enfermedades que se atenderán a través del sistema DIF que son los problemas renales y el cáncer, el próximo lunes firmaremos un convenio para incluir en la agenda de mi gobierno el cáncer, en donde buscaremos atender de manera inmediata y real el desabasto de medicamentos oncológicos para menores y adultos".



En este mismo tema, Tomás Riande Ramos, de Unidad Ciudadana, propuso la construcción de la primera clínica de diálisis en Veracruz.



"Durante mi gestión instalaré 10 quirófanos de emergencia con todos los servicios de emergencias con ambulancias, daremos servicio de primer contacto a la ciudadanía. Buscaremos el abasto de todos los medicamentos, vamos a trabajar en la dotación de diálisis, creando la primera clínica de diálisis en el puerto de Veracruz".



En la ronda en la que los candidatos fueron abordados sobre el tema de creación de empleos, Gustavo Souza, de Fuerza por México, afirmó que se debe retomar el turismo y simplificar los trámites de permisos para la apertura de empresas.



"Haremos una gran promoción para Veracruz conjuntamente con las cámaras industriales, con la cámara de la industria de la construcción, CANACINTRA, CANACO, COPARMEX para que Veracruz ofrezca las mejores condiciones para eso tendremos una ventanilla única para la simplificación administrativa. El turismo es la palanca más importante que podemos tener después del puerto y sobre todo que es una industria que le da a las mujeres muchas oportunidades".



Al respecto, Tomás Rojas, abanderado del partido Todos por Veracruz, afirmó que se deben simplificar los trámites para el asentamiento de negocios pero también reducir los impuestos.



"Para aquellos microempresarios o empresarios que deseen invertir en el municipio de Veracruz, existirán incentivos fiscales para alentar la actividad económica en nuestra región reduciendo los impuestos para permitir la creación de nuevos empleos que contribuyan al comercio local, así como la mano de obra local".



Además, también hicieron exposiciones sobre el tema de obra pública.