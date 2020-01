En Veracruz Puerto, niña murió atropellada por camión urbano; chofer huyó

En el fraccionamiento Los Torrentes, al norte de la ciudad de Veracruz, una niña de 6 años de edad murió arollada por un autobús del servicio urbano, Lomas 4-Torrente-Bolivar, cuyo operador no se detuvo y huyó.



La menor presentó lesiones graves, perdiendo la vida casi al instante en el sitio. El urbano fue localizado abandonado en Lomas de Río Medio 4.



Esto tuvo lugar la noche de domingo sobre la calle de Tamasopo en el citado fraccionamiento.



Los indicios recolectados entre los vecinos refieren que un urbano le pegó a una menor de edad y huyó para no ser detenido. La menor fue identificada como I.G.H.R. de apenas 6 años de edad, y se refiere que salió corriendo de su casa para alcanzar a su hermana pues iba a la tienda.



Al cruzar la calle fue alcanzada por un autobús del servicio urbano, ruta Bolívar- Lomas 4-Torrentes, de color naranja, económico 2388. El operador no detuvo su marcha y huyó con la unidad en ese momento.



Mientras tanto la infante quedó tirada, por lo que sus familiares y vecinos en su desesperación la metieron a la vivienda, reportando al teléfono de emergencia del 911.



Los paramédicos de Cruz Roja arribaron hasta el domicilio donde sólo confirmaron que ya no presentaba signos vitales, dándoles vistas a las autoridades ministeriales.



Al sitio arribaron las unidades de la Policía Naval, Estatal y Municipal para acordonar la zona del accidente.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial acudieron a ese lugar para realizar las diligencias del caso, levantamiento y traslado del cuerpo al Forense para la autopsia de rigor.



Más tarde los elementos preventivos ubicaron la unidad del servicio urbano abandonada mal estacionado Río Cabra, entre Río Tajo y Río Guadalquivir. Vecinos colaboraron con las autoridades para señalar el domicilio del presunto responsable.



El camión fue asegurado por las autoridades ministeriales para su puesta a disposición, dándole entrada a la carpeta de investigación 272/2020 por el delito de homicidio culposo.