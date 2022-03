En Veracruz Puerto, “norte” derribó árboles, laminas y postes 

En el puerto de Veracruz, el paso del frente frío número 35, dejó 17 árboles caídos, 11 láminas desprendida, 8 líneas de cables de energía eléctrica y de televisión reventados, dos postes caídos, 4 anuncios luminosos dañados, 7 luminarias caídas, así como 16 semáforos averiados.De acuerdo con el reporte de Protección Civil Municipal, los vidrios reventados en los juzgados del Poder Judicial de Veracruz, no dejaron lesionados y sólo los daños materiales.Durante el periodo de mayor afectaciones por el viento del norte, también se reportaron 5 incendios, los cuales fueron sofocaron sin más contratiempo.“Tenemos el reporte de varios daños pero por fortuna no hay pérdidas humanas, estamos atendiendo las afectaciones en luminarias, semáforos, postes de luz, cables reventados, árboles caídos, todo se ha estado ateniendo. En el caso de los juzgados ya es una cuestión particular, por fortuna todos los vidrios cayeron ahí mismo no salieron volando, también hubo cinco incendios per ya todos fueron sofocados”, dijo el director de protección civil, Alfonso García Cardona.En el caso de Medellín de Bravo, la mayor afectación se registró en el domo de la escuela primaria "Miguel Hidalgo", ubicadas en el Tejar. En este caso el 90 por ciento de la estricta colapsó.