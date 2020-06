En Veracruz Puerto, personal de centros nocturnos está en crisis; les urge trabajar

Este viernes, trabajadores de centros nocturnos se manifestaron en el Zócalo de la ciudad de Veracruz para pedir a las autoridades que reabran estos espacios y los restaurantes.



Monica De La Torre Ahumada, bailarina en espectáculos de centros nocturnos, comentó que ya cumplieron con dejar de trabajar por 90 días, como lo pidieron el Gobierno estatal y federal para evitar contagios de COVID-19.



Por ello, consideró urgente que les permitan reabrir pues ya no tienen recursos para seguir sobreviviendo.



Indicó que se han mantenido con los pocos ahorros que tenían pero ya no cuentan con recursos para pagar deudas o alimentos, por lo que les urge volver a trabajar.



Explicaron que ya entregaron un documento al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez para que les permita reabrir estos centros nocturnos.



Sin embargo, el munícipe respondió que esto no es viable, pues la postura del Ayuntamiento es respetar el semáforo epidemiológico que marca la Federación y el Estado.