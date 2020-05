En Veracruz Puerto, primer lugar en casos de COVID-19, invitan a “fiestas clandestinas”

Aun cuando la ciudad de Veracruz ocupa el primer lugar en casos de COVID-19 en el Estado, con 615 diagnósticos positivos, la población continúa realizando llamados a través de redes sociales a participar en fiestas clandestinas.



El director de Gobernación Municipal, Gianfranco Melchor Robinson, afirmó que constantemente tienen reportes, principalmente en la zona norte de la ciudad, sobre convocatorias de este tipo pero si son al interior de las casas, no pueden intervenir.



El último caso es para “una tarde clandestina en casa”, en la colonia Villa Rica.



"Hemos tenido reportes y por supuesto que acudimos a verificar pero desafortunadamente si la fiesta es al interior de un domicilio poco podemos hacer, es cuestión de cada persona, nosotros los invitamos a que no hagan fiesta pero dentro de sus casas no tenemos autoridad”, dijo.



En el caso de la última invitación a realizarse el próximo sábado 16 de mayo, indicó que se mantendrán atentos.



La invitación lanzada por redes no precisa la ubicación porque se especifica sería enviada a través del grupo oficial de la fiesta, por lo que tendrán que realizar patrullaje en la zona.



“Por supuesto, vamos a estar pendientes”, dijo.



Reiteró el llamado a los porteños a mantenerse en casa y evitando concentración de personas.