En Veracruz Puerto, regalan tamales a quienes cayeron en crisis por pandemia

A pesar de la difícil situación económica por el COVID-19, Liliana Valeria Morales, de la “Tamalería Morales”, se reunió con sus amigos y familia para regalar comida a quienes no tienen trabajo y a familiares de pacientes en los hospitales.



Elaboraron 200 tamales, pambazos y salchichas para distribuir a quienes pasan por una difícil situación debido a la pandemia.



Acudieron al hospitales del IMSS de Veracruz y en el Hospital Regional de Alta Especialidad el pasado domingo y analizan repetir esta acción.



"Hicimos 200 tamales de masa, 200 pambazos y salchichas enchipotladas y botellas de agua. Decidimos ir a los hospitales, no había tanta gente como esperábamos pero sí recibíamos bendiciones muy bonitas, nuestro objetivo era ayudar a la gente".



Incluso, la situación para su negocio también pasa por un momento difícil, dejaron de vender por 3 semanas y aunque retomaron el comercio venden sólo al 50 por ciento.



No obstante, esto no impidió que realizaran una labor de ayuda a quienes también son afectados por el coronavirus.



"Somos vendedores ambulantes y nos damos cuenta de la difícil situación que estamos pasando, nosotros no somos personas que nos sobra y muchos se sumaron y nos dieron su apoyo".



Durante una temporada normal, Liliana vende hasta 300 tamales, actualmente sólo llevan 150 esperando que la gente les compre.