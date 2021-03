En Veracruz Puerto, se acabaron las vacunas del primer día y muchos faltaron

A poco más de 4 horas de iniciada la vacunación en el módulo del Club de Leones en Veracruz, los adultos mayores se quejaron porque les notificaron que ya se había acabado y beneficiarios aún formados tuvieron que retirarse.



Sólo se les informó que deberían retirarse porque se tenía ya el cupo de 700 dosis que estaban contabilizados, aun cuando su letra de apellido estaba dentro de la indicada para este martes de A-E.



"Que ya se vaya la gente a su casa porque ya no hay vacunas, nada más son 700", dijo una inconforme.



Dado que está calendarizado por apellido, se les indicó que deben acudir el 18 de marzo, porque aquellos que no lograron vacunarse en su fecha entrarán como parte de los rezagados.



Molestos porque estuvieron formados por horas, reprocharon la organización en el primer día de vacunación.



“A nosotros nos toca hasta el 18, somos rezagados por culpa de esta gente que no piensa y no hace las cosas bien, hasta el 18, 19 y 20, mañana le toca a la siguiente letra. Es un fracaso completo, no es la primera vez que sucede en Veracruz. Si no tenían, para qué citan a tanta letra, que citen A, B y C nada más", dijo otro adulto mayor inconforme.



El módulo del Club de Leones fue uno de los que tuvo mayor demanda de personas.