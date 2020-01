En Veracruz Puerto, secundaria lleva meses sin que SEV asigne docentes

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 26, en la ciudad de Veracruz, se manifestaron bloqueando la avenida Salvador Díaz Mirón en demanda de docentes ante afectaciones para los alumnos desde que inició el ciclo escolar.



Colocaron mantas para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) la asignación de docentes porque 35 grupos están sin materias, lo cual equivale a 243 horas sin clases a la semana.



La presidenta de la Mesa Directiva de Padres de Familia, Zully Pisaño Figueroa, afirmó que todos los alumnos tanto de los turnos matutino como vespertino, carecen de maestros.



"Tenemos grupos como el segundo F, les faltan 5 maestros, hay grupos que no tienen una materia, otros que no tienen 3, cada vez es más el volumen de materia que no están siendo cubierta, por lo menos una materia por grupo".



Incluso, la misma Sociedad de Padres ha tenido que pagar por docentes.



"La sociedad de Padres de Familia ha pagado clases a los maestros, no debería porque el dinero de las sociedad es para cosas de la escuela", dijo.



De acuerdo con los padres. hay docentes que pueden cubrir esas horas pero no autorizan los recursos para que den las clases.



"Mi hijo no tiene 5 materias, un ejemplo ayer jueves, solo tiene una materia, no tienen nada desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Educación Física desde que empezó el ciclo no hay maestros. No hay recursos, no les les pagan, hay nombramientos, pero la secretaria no las libera", dijo Angel Casas.



Los padres de familia se trasladaron a la ciudad de Xalapa para reunirse con autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz, en tanto no haya solución mantienen la protesta afuera de la escuela.