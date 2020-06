En Veracruz Puerto, sufrió robo fundación que otorga equinoterapia a niños

Ladrones hurtaron aproximadamente 68 mil pesos en alimento para caballo, sillas de montar y equipamiento ecuestre a la Fundación “Yaritza, movimiento que cura”, la cual brinda equinoterapia a niños con capacidades diferentes.



Al respecto, la presidenta de la fundación, Vianey Morales Apodaca, detalló que el robo ocurrió el pasado martes en su bodega del parque La Pinera, en la ciudad de Veracruz, sobre el bulevar Fidel Velázquez.



Además, los delincuentes causaron destrozos en el lugar.



“Nos volvieron a robar, se llevaron el alimento para los caballos; (…) nos dejaron sin nada, hasta los botes donde estaba el alimento se llevaron, dejaron vacías las arcas para los caballos y se llevaron sillas de montar, frenos para caballos, carretillas, palas, entre otros aditamentos, jalaron con todo”.



“No me cabe en la mente como es que la gente fue a robarse las pacas, no fue una sola persona, tuvo que haber sido alguien con una camioneta para poder sustraer todo esto”, dijo.



La activista señaló que esta situación los pone en alerta, ya que temen ahora sean robados los caballos o el otro poco de material que tienen en este espacio, pues mencionó que si bien tienen vigilante, no cuentan con recursos para que éste se quede toda la noche.



Por ello, interpusieron una denuncia en la Fiscalía Séptima bajo el número de carpeta de investigación es UAT/D-XVII/VER-ZN/704/2020 y a través de redes sociales realizaron un llamado para que la ciudadanía los pueda apoyar con alimento para los equinos, ya que no cuentan con recurso para seguir alimentándolos.