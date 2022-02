En Veracruz Puerto, ventas de 14 de febrero no cumplen expectativas

Aunque el Día del Amor y la Amistad es este lunes, veracruzanos afirman que los regalos los darán hasta mañana 15, cuando llegue la quincena.Algunos enamorados decidieron ahorrar para comprar algún detalle, otros se resignaron a esperar un día más, para contar con efectivo."No hay con qué festejar, ya mañana será una cena o una comida, sí, ya que paguen", dijo Oscar, quien no pudo celebrar este día."Un detalle, ya cuando haya dinero, tal vez un regalo bien o una comida pero hasta que haya dinero", comentó Claudia, otra resignada.Los comerciantes señalan que las ventas no han ido como esperaban pero por lo menos sí incrementó la actividad comercial. Por otro lado, los recientes eventos climatológicos que afectaron al Estado también impactaron negativamente sus ventas pero sus expectativas se extienden hasta el 15 de febrero."Bien, nos está yendo bien. Se llevan tazas y algunos vasos, ayer estuvo un poco bajo pero el sábado sí se vendió bien", dijo la comerciante Yeraldi."No hay mucho jale pero no nos queda de otra, hay que lucharle. Sobre todo por el norte de ayer, el viento que estuvo fuerte y el frío", precisó el vendedor Javier."Ahorita la venta está media floja, esperemos que se componga de aquí a la tarde. Esperamos que si no hoy, mañana, porque ya nada más nos queda hoy y mañana", señaló Juan Montes.Los precios de los regalos se adaptan a todos los bolsillos y gustos.