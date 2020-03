En Veracruz Puerto, vuelven a marchar universitarias contra la violencia

Universitarias marcharon este martes para exigir un alto a la violencia en el Estado y en el país; se trató de un pequeño grupo de alumnas de escuelas privadas y de la Universidad Veracruzana (UV) que salieron a las calles con pañuelo verde y cartulinas moradas para nuevamente alzar la voz.



A decir de Citlali Huerta, la violencia que se ha registrado en los últimos días ha cobrado la vida de estudiantes en Puebla, así como desapariciones de mujeres y feminicidios, estos son delitos que no deben tolerarse.



"Hace unos días se hizo la marcha de la UV en apoyo a estudiantes fallecidos y en el marco del Día de la Mujer, las estudiantes decidimos tomar acciones, ya estamos hartas de ver diariamente a 10 mujeres asesinadas y desaparecidas de las maneras más crueles y horribles, es por eso que estamos hartas de pedir al Gobierno haga algo", dijo.



Estas jóvenes afirman que muchas no pudieron acudir a la marcha del pasado domingo en el marco del Día Internacional de la Mujer, por lo cual, decidieron hacer eco a una nueva convocatoria y se sumaron a una nueva protesta.



"Yo no pude ir el domingo, mi mamá no me dio permiso", dijo una de las manifestantes.



"Es un llamado de atención a la comunidad, que sea un poquito más empático con el dolor ajeno y que no esperen a que la violencia toque a sus puertas y les robe a alguno de sus familiares", insistió Citlali Huerta.



Las jóvenes llegaron a la avenida Juan Pablo Segundo y Salvador Díaz Mirón y marcharon con sus pancartas hasta el bulevar Manuel Ávila Camacho.



Se sumaron estudiantes de la Universidad Cristóbal Colón, UPAV, Universidad del Valle de México y de Unimex.