En Veracruz Puerto y Xalapa, más de 40 mil adultos de 40 a 59 años ya tienen refuerzo

Más de 40 mil adultos de 40 a 59 años de edad acudieron a aplicarse la dosis de refuerzo contra COVID-19 en los municipios de Veracruz y Xalapa, afirmó el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien resaltó la afluencia constante de personas a los puntos de vacunación.“Ayer se vacunaron en el puerto 23 mil personas, más de 23 mil, hoy la afluencia es fluida y en Xalapa 17 mil 900 casi 18 mil", precisó.En el recorrido en el estadio Luis “Pirata” Fuente, señaló que debido al incremento de casos por la variante de Ómicron, hay quienes se han contagiado y no pueden aplicarse la dosis de refuerzo, no obstante, por ello, con las siguientes campañas podrán acudir como rezagados.Precisó que Veracruz lleva un avance del 59.8 por ciento de vacunación de refuerzo en la población de mayores de 60 años, siendo la media nacional de 60 por ciento.“Los contagios están, un porcentaje que no ha podido venir y por ello tenemos abiertos permanentemente los puntos para que quienes no hayan podido venir más de 60 al refuerzo puedan venir”.Aseguró que la siguiente semana se acelerarán los programas de vacunación para completar los 212 municipios con la dosis de refuerzo.Manuel Huerta agregó que se tiene garantizado el suministro de vacunas para la dosis de refuerzo en la población, por el momento se usa el biológico de la farmacéutica AstraZenecapero pudiera aplicarse también la de Modernaen algunos municipios.“Estamos con AstraZeneca, probablemente más adelante la Moderna que es una vacuna que estamos probando con el refuerzo sea algún otro lugar en donde podamos entrar con Moderna”.La Secretaría de Bienestar remarcó estar al tanto de las próximas convocatorias que saldrán para las siguientes generaciones y municipios.