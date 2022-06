En Veracruz se fabrican delitos: Jesús Velázquez

La orden del Primer Tribunal Colegiado de dejar en libertad a José Manuel "N" por no existir suficientes pruebas de ser el autor intelectual del asesinato del excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio "René" Tovar, demuestra la fabricación de delitos en Veracruz.Así lo consideró el diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, quien dijo que no se puede descartar que ahora se "intente otra cosa" para no cumplir con el fallo jurisdiccional."Demuestra más que otra cosa la fabricación de delitos que hay en Veracruz, en el caso de José Manuel ‘N’, es uno de los últimos presos políticos que se dieron en este Gobierno. Hay que mencionar que están los casos de Rogelio "N", Gregorio "N", Azucena "N" y Tito "N"", manifestó.Dijo que la decisión de los magistrados federales, en la que concluyeron que eran insuficientes todas las pruebas circunstanciales presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra el político y académico veracruzano, su titular, Verónica Hernández Giadáns, debería renunciar inmediatamente."Toda vez que se ha demostrado cómo fabrican delincuentes, no han tenido la capacidad de soportar lo que han dicho y hoy está demostrado que todo fue una fabricación de delitos, los cuales ponen a la Fiscalía de Veracruz y al Poder Judicial de Veracruz en un entredicho grave, al ser exhibidos por el Poder Judicial Federal", expresó el legislador perredista.Auguró que este fallo permitirá que "como fichas de dominó", los demás "presos políticos" en la Entidad recobren su libertad al no haber cometido ningún delito que amerite estar tras las rejas."Esperamos que Rogelio "N" sea el siguiente, él es uno de los presos políticos más evidentes que hay en Veracruz, toda vez que no hay ningún soporte para las acusaciones que hay en su contra, para que injustamente lo sigan teniendo en prisión", puntualizó Jesús Velázquez.Para finalizar, el legislador del PRD reiteró que la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado debe ser tomada como "un claro ejemplo" de que la justicia ha llegado a Veracruz "y serán exhibidos tanto la Fiscal, el Poder Judicial corrupto y obviamente el Gobernador que se ha prestado y ha permitido que esto suceda sin respetar las leyes en Veracruz".