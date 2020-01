En Veracruz se tienen que bloquear calles para que atiendan a enfermos de cáncer: PAN

Veracruz está en crisis y muestra de ello es que los familiares de enfermos con cáncer tienen que cerrar calles para que el Gobierno del Estado cumpla con su deber, asimismo, se tuvo que “retener” al Gobernador en la zona serrana del Estado para que respondiera ante las obras y acciones que no ha cumplido en esa demarcación.



Al referir lo anterior y durante conferencia de prensa, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Áviles, expresó que el mandatario Cuitláhuac García se comprometió a que el viernes estarían listos los medicamentos para enfermos con cáncer, por lo que solicitó la información correspondiente.



“Queremos pedir al Secretario de Salud que dé la información de dónde está el medicamento, cuándo llegó y dónde está distribuido y qué tipo de medicamento llegaron, porque es importante que los ciudadanos que tienen esas enfermedades reciban la atención inmediatamente”, dijo.



En este tenor, criticó que con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ahora se atente en contra de la población, ya que no hay orden ni certeza en el servicio, por el contrario, se cobra a quienes acuden a recibir atención médica que se supone debería ser gratuita.



“Están cobrando por una atención que es mala, que no tiene medicamentos ni médicos suficientes, porque han despedido a médicos y enfermeras y eso obviamente está causando un caos más severo en el sector salud”, dijo Guzmán Avilés.



Es por ello que la ciudadanía tiene que salir a expresarse y hasta retener al Gobernador para exigirle obra, reiteró al señalar que esto ha provocado una crisis en la entidad.



“Estamos en un momento de crisis y se está agravando, no es posible que retengan al Gobernador para solicitarle cosas que debiera hacer para el beneficio de la sociedad y esta crisis la ha ocasionado Morena, el Gobierno de Morena que tiene Cuitláhuac y el Gobierno de MORENA que tiene Lopez Obrador”, finalizó.



Cabe señalar que aunque el líder panista criticó la retención del mandatario estatal el día de ayer en Soledad Atzompa, según la información oficial, se señaló que el Ejecutivo del Estado acudió con parte de su gabinete a atender y escuchar todas las peticiones de la población de esa zona, motivo por el cual su salida se demoró hasta las 19:30 horas.