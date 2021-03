En Veracruz se usan instituciones para doblegar a adversarios políticos: Sergio Hernández

El candidato del PAN a la presidencia municipal de Xalapa, Sergio Hernández Hernández, consideró que las recientes detenciones de Rogelio "N", exsecretario de Gobierno y Eduardo "N", vocero de los concesionarios de Verificentros, se deben a un Estado fallido y a la utilización de instancias de justicia a modo.



"Hay una diferencia de ciudades seguras y un Estado fallido donde hay inseguridad. Aquí, las instituciones se ocupan para doblegar a la oposición, para doblegar a los adversarios políticos cuando deben de ser ocupadas para doblegar a los delincuentes".



Y es que aseguró, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) teme que el próximo 6 de junio pierdan las elecciones



"La historia va a ponerlos en su lugar. El 6 de junio se les va a cobrar la factura. Falta un gobierno diferente, la estrategia ha fallado".



Además, tras su participación en el foro Ciudades Más Seguras, Hernández Hernández dijo que el fin de este proyecto es tomar las experiencias de éxito compartidas por Aguascalientes, Benito Juárez, Mérida, Querétaro y San Nicolás de los Garza, para que con ello se puedan traer mejores estrategias de seguridad a la Capital del Estado.



Lamentó que Xalapa esté en últimos lugares de seguridad, ya que comentó, se han tenido grandes fallas en varias áreas.



"No hay capacitación, no hay coordinación de policías, no hay una estrategias de seguridad, no hay suficiente inversión al rubro de seguridad pública", finalizó.