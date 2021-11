En Veracruz siguen matando mujeres; si hay estrategias no son suficientes: Ciuahtlactolli

Ya han pasado partidos de todos colores y la situación que viven las mujeres en Veracruz no cambia pues las siguen matando, criticó la abogada del Colectivo Feminista Ciuahtlactolli, Luz María Reyes, quien dijo que hasta el 1° de noviembre 107 féminas fueron privadas de la vida en el Estado.En este sentido, destacó que las estadísticas que como colectivo tienen de mujeres asesinadas en este año en Veracruz, hasta el primer día de noviembre son 107, de estas 22 son de la región Orizaba- Córdoba- Zongolica."Aquí habría que checar cuáles corresponderían a los feminicidios pero hay muchas que habían sido anteriormente desaparecidas. Entonces obviamente fueron incomunicadas y entonces la lista se queda corta porque más son los casos".Recordó que las fiscalías son las únicas que pueden tipificar el delito y es ahí donde se ven disminuidas las cifras. "Lejos de que disminuya la problemática, continúa en aumento, lo que hace evidente que las acciones, si es que existen, no son suficientes, porque no las percibimos. Al contrario, año con año se disminuyen los recursos para la atención de las mujeres en esta situación y la Fiscalía sigue revictimizando a las víctimas".Cuestionada en referencia a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sitúa a Veracruz en el segundo lugar a nivel nacional en materia de feminicidios, dijo que por lo menos es más coherente al colocarlo en ese sitio "y es que la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública ha manejado a la entidad en el tercer lugar".Añadió que aun cuando han pasado todos los partidos de todos los colores, la situación para las mujeres no cambia en Veracruz, pasan alertas y se siguen acumulando las mismas sin que realmente existan acciones contundentes y reales para detener esta situación de violencia hacia ellas.