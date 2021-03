En Veracruz, sólo un municipio presenta sequía severa

Jalisco con 119 municipios con algún tipo de sequía (1 en Sequía Extrema; 46 en Sequía Severa; 72 con Sequía Moderada y 6 Anormalmente Secos).

En la primera quincena de este mes de marzo, Veracruz sólo registraba un municipio con Sequía Severa, el de Chiconamel en la llamada Huasteca Alta, al norte de la entidad veracruzana, así como otros 29 con Sequía Moderada y 49 más en la categoría de Anormalmente Secos, de acuerdo con datos del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).Esta situación es diferente a la de hace un año cuando la entidad veracruzana era la más afectada del país por la falta de agua, al ser identificados al 15 de marzo del 2020 por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 84 de sus municipios con algún tipo de sequía, de los cuales siete se mantenían en “Sequía Extrema” desde octubre del 2019, tal y como lo dio a conocer Al Calor Político.com ( https://bit.ly/3eZF7TL ).En este año de 2021 la sequía ha sido benevolente con el estado de Veracruz que no se encuentra entre los primeros de la República Mexicana afectados por la carencia de agua.Datos del Informe del Monitor de Sequía de México, de la CONAGUA con fecha de corte al 15 de marzo del año en curso, indican que los estados con el mayor número de municipios con algún tipo de sequía son:Como se mencionó al principio, el Monitor de Sequía en México de la CONAGUA identificó al 15 de marzo en la entidad veracruzana:Para la Comisión Nacional del Agua, la Sequía Severa (D2) implica probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua.Los 29 municipios veracruzanos identificados por la CONAGUA en la categoría de Sequía Moderada (D1) al 15 de marzo son: Acultzingo, Benito Juárez, Citlaltépetl, Chalma, Chicontepec, Chontla, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Jesús Carranza, Ozuluama, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Tamalín, Tampico Alto, Tantima, Tantoyuca, Temapache, Tempoal, Tepetzintla, Texcatepec. Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlán, El Higo y Uxpanapa.Con la Sequía Moderada (D1), se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua, precisa la CONAGUA.Por otra parte, anormalmente Seco (D0) se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía, precisa la Conagua, en la cual se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Esa sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios.Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.