En Veracruz tampoco habrá “tapados” y encuesta definirá candidatura: Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez dejó en claro que, en Veracruz hay libertad al igual que en el país, por lo que quienes aspiren a encabezar una candidatura a un cargo de elección popular como la Gubernatura podrán hacerlo.En la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario fue cuestionado respecto a su postura tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde señala que para ser gobernador alguien no nacido en la entidad, podrá contender al demostrar al menos 5 años de residencia en tierras veracruzanas.El manifestario manifestó que coincide con lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador este día en la conferencia matutina.García Jiménez, dejó en claro que en la actualidad no hay la figura del “tapado”, por lo que las candidaturas a la Gubernatura, así como a la presidencia y otras, se definirá a través de encuestas en el caso de MORENA.“Suscribo lo dicho por el Presidente, la definición sobre quien será el candidato o candidata será por encuesta, también suscribo eso, la otra es que hay libertades, el Presidente lo ha mencionado, no va a haber tapados, quien quiera que lo haga patente”, señaló.Respecto a las muestras de apoyo de algunos legisladores en favor de la actual Secretaria de Energía, se dijo respetuoso y reiteró que en su calidad de gobernador no puede hacer patente sus preferencias políticas, sin embargo, reiteró que en todo momento coincide con el presidente de la república.“Hay apertura; suscribo lo dicho por el presidente”, insistió el jefe del Ejecutivo del Estado.