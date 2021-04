En Veracruz van 58 mil 515 contagios y 8,938 muertos por COVID-19 hasta este lunes

La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, indicó que los enfermos con resultado positivo al SARS-CoV-2 son 58 mil 515 hasta este lunes; de los cuales 377 representan a los pacientes que se infectaron recientemente y tienen activa la enfermedad.



Además, dijo que los pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 en el Estado, suman 124 mil 528; negativos 55 mil 185; sospechosos 10 mil 828 y desafortunadamente 8,938 enfermos han fallecido en 199 municipios de la entidad.



En las últimas 24 horas se confirmaron 37 casos nuevos y tres muertes por coronavirus.



Zona centro



El municipio de Veracruz registra 11,889 casos; Xalapa 4,877; Orizaba 3,325; Córdoba 2,983; Boca del Río 1,432; Río Blanco 967; Fortín 952; Ixtaczoquitlán 801; La Antigua 681; Nogales 664; Medellín 653; Camerino Z. Mendoza 484; Coatepec 479; Alvarado 427; Mariano Escobedo 390; Perote 371; Emiliano Zapata 326; Úrsulo Galván 319; Ixhuatlancillo 251; Amatlán de Los Reyes 213; Rafael Delgado 176; Banderilla Con 169; Actopan 145; Coscomatepec 116; Huatusco 114; Soledad De Doblado 105 y Tlalixcoyan 102.



Zona Sur



Coatzacoalcos suma ya 3,524 Casos; Minatitlán 1,705; Cosamaloapan 997; San Andrés Tuxtla 693; Tierra Blanca 414; Nanchital 289; Tres Valles 283; Las Choapas 250; Agua Dulce 235; Acayucan 233; Carlos A. Carrillo 209; Jáltipan 208; Ángel R. Cabada 166; Isla 129; Santiago Tuxtla 118 y Catemaco 114.



Zona Norte



Poza Rica registra 3,649 Casos; Tuxpan 1,731; Pánuco 815; Martínez De La Torre 761; Papantla 704; Coatzintla 542; Misantla 174 y Tlapacoyan 133.



Al retirar que la pandemia no ha terminado y la transmisión de esta enfermedad continúa; añadió que los casos que continúan requiriendo ser hospitalizados se debe a las complicaciones que presentan, sobre todo aquellos que han sido infectados por SARS-CoV-2 y vivían con enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.



"Por eso la importancia de no exponerse al contagio de sars-cov-2, no saben si su padecimiento se va a complicar y requerir hospitalización, no se confíen, reitero la transmisión continúa, no lo tomen a la ligera, no aflojen las medidas de protección básicas", recomendó de nueva cuenta.