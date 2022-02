En Veracruz “ya no hay cárteles”; SSP presume captura de miles de criminales

En lo que va de la administración que preside el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se han detenido a más de 2 mil 600 lugartenientes de diferentes bandas delictivas y 60 líderes del crimen organizado, mismos que cometían delitos en distintos puntos del Estado, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado.Durante entrevista, donde se le cuestionó sobre la organización interna de los grupos delincuenciales, explicó que los jefes de plaza son los encargados de cometer distintos tipos de delitos en un municipio o varios de una misma zona, mientras que los lugartenientes son la parte de la estructura que estaba abajo de ellos, en el segundo o tercer puesto.“Nosotros hemos detenido a más de 2 mil 600 lugartenientes en todo el Estado en estos tres años y hemos detenido a más de 60 líderes del crimen organizado”, expresó Hugo Gutierrez.La puntos donde más se han realizado este tipo de detenciones son los que integran la zona sur de la entidad y se continúan desarticulando los grupos delincuenciales, al grado de que ya no hay cárteles.“Aquí ya no se puede manejar que hay cárteles, son gente que en algún momento trabajó para algún cártel y ahora ya son bandas de delincuentes donde participan estas personas”.Aún así, dijo, son gente peligrosa, ya que saben matar y extorsionar, por lo que se considera importante dar con ellos y ponerlos en los penales del Estado o incluso fuera de la entidad.A pesar de las detenciones, no se baja la guardia, expuso Hugo Gutierrez al señalar que continúan con el trabajo de inteligencia, “cuando agarramos a un líder, automáticamente viene otra persona que lo va a sustituir y nosotros vamos siguiéndole la línea hasta poder desarticular toda la banda”.A decir de Gutierrez Maldonado, ya no hay focos rojos en materia de seguridad en Veracruz y los hechos violentos que se registran son aislados y se atienden de manera oportuna para continuar mejorando los índices delictivos en todo el estado de Veracruz.Y es que insistió que debido a los buenos resultados de los operativos y trabajos de inteligencia, se desarticularon los cárteles que operaban en las distintas zonas y ahora se ataca a las bandas.“Si se han fijado, hay homicidios donde son ahorcados, ya ni con balazos, porque nos hemos ocupado de quitarle las armas a esta gente”.Para finalizar, el encargado de la seguridad en Veracruz recordó que los datos del INEGI señalan que Veracruz es el segundo Estado más seguro del país, lo que refleja el trabajo que se ha realizado en estos tres años de gobierno, ya que cuando le entregaron la administración, se encontraban en los últimos lugares.