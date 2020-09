En Veracruz ya no se venden plazas, está “pintada la raya” con crimen, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la disminución de delitos en Veracruz, afirmando que esto se ha logrado gracias a que las autoridades ya no están coludidas con los criminales y ya no se “venden las plazas”.



“Una reflexión sobre lo que esta sucediendo en Veracruz que es algo importante, están disminuyendo los delitos que se cometían en Veracruz hay una disminucion de delitos, sobre todo hay menos homicidios y me dio mucho gusto escucharlo.



“Ha habido una disminución del 50 por ciento en secuestros, que era un calamidad aquí en Veracruz, se padecía mucho de homicidios, se padecía mucho de secuestros, de extorsiones, todo esto tiene que ir cambiando”, dijo.



Este domingo, el mandatario estuvo en la ciudad de Veracruz, como parte de su gira para supervisar los programas de Bienestar.



Sobre la violencia, López Obrador afirmó que para combatirla cuentan con la ventaja de que “ya no se permite el contubernio”, haciendo referencia pasados titulares de Seguridad Pública —como Genaro García Luna, actualmente enjuiciado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado—.



“No hay impunidad, ya no es el tiempo en que el Secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada, ya no es así, ahora ya está bien pintada la raya, la frontera, una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad, ya no hay la mezcolanza que existía anteriormente.



“Ya no hay esa convivencia perversa, esa promiscuidad entre delincuencia organizada y autoridad, eso nos ayuda mucho, ya no se venden las plazas, ya no hay servidores públicos que estén al servicio de los grupos de la delincuencia organizada”, dijo.





Advertencia a “conservadores”



El Presidente afirmó que en el combate a la corrupción, también le sirve que los integrantes de su administración son “muy perseverantes, muy tercos, necios”, lanzando una advertencia a la oposición.



“En el buen sentido de la palabra, por eso que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores porque no vamos a dar tregua, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, vamos hacia delante, hacia la transformación de México.



“Ya que se olviden del antiguo régimen corrupto, de injusticias y de privilegios, vamos hacia una patria nueva vamos a la transformación de nuestro país”, finalizó.