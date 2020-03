En vez de diálogo con “sembradores de bienestar”, los amenazan en Tantoyuca

Ha dejado muy mala impresión la visita que hizo a este municipio la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Guadalupe Argüelles, entre los más de 20 “sembradores de bienestar común”, quienes este viernes 13 lamentaron que su visita no haya sido para atender las quejas y hacer justicia, sino para amedrentar a los manifestantes que están plantados en las oficinas y exigen la destitución de los coordinadores del Programa Bienestar, tanto en este municipio como en Pánuco.



La llegada de la funcionaria estatal se produjo a eso de las 8 de la noche del miércoles 11 de la semana que termina, acompañada de su esposo que, en este momento es el secretario general del Partido MORENA en el Estado de Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, quienes para mostrar su fuerza y el menosprecio a los inconformes, iban resguardados por policías en dos patrullas, una de las cuales era la número 2622.



Los Sembradores mantienen cerradas las oficinas del Programa, con mantas en el frente en las que exigen la destitución de la coordinadora en este municipio, Dora Elena Hernández Gómez, así como del coordinador en Pánuco, Gustavo Adolfo García, a quienes acusan básicamente de abuso de autoridad, nepotismo y violencia laboral. Respecto de sus derechos exigen la reincorporación de todos como “técnicos sembradores”.



Relataron el hecho de que ambos personajes, con camioneta de lujo y prepotencia llegaron a la Oficina Territorial II del Programa “Sembremos Bienestar Común”, donde de manera sorpresiva dijeron que no querían presencia de la prensa y pretendieron que Dora Elena Hernández se introdujera a la oficina para intentar que con esa acción quedaba superada la inconformidad pero, como estaba cerrada por los inconformes, no lograr penetrar y optaron por retirarse junto con los policías en sus patrullas.



Relatan que se les ha quedado grabado que el secretario general de MORENA, Gonzalo Vicencio, respondió con un golpe al estómago a uno de los técnicos sembradores que quiso saludarlo de mano y después lanzó advertencias y amenazas contra ellos, de modo que ahora temen por su seguridad y por sus vidas, cuando que lop único que quieren es que los reinstalen en su acitivdad.



Dijeron que esos atropellos no caben en las políticas que han implementado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por lo que esperan que les hagan justicia y no los amenacen con represión.