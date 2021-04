En Viacrucis de Veracruz Puerto, oraron por el Gobierno que no puede con la pandemia

Con acceso restringido y orando los feligreses desde sus lugares, se realizó el Viacrucis en la Catedral de "Nuestra Señora de la Asunción" de la ciudad de Veracruz, este Viernes Santo.



En oración, se fue relatando cada una de las 14 estaciones que recorrió Jesús cargando la cruz hasta donde fue enterrado, orando para que la pandemia del COVID-19 se acabe.



A diferencia del año pasado, en que el Viacrucis se llevó a cabo sin la presencia de fieles, en esta ocasión se permitió aforo limitado a la mitad de la capacidad del templo.



En los relatos de las estaciones recorridas, rezaron por la salud de los enfermos por Coronavirus, por el personal médico que está en primera línea enfrentando la pandemia, así como la tranquilidad de los familiares de quienes están en los nosocomios luchando por recuperarse.



Asimismo, pidieron por los gobernantes, quienes no se encuentran preparados para enfrentar una pandemia como ésta y la falta de infraestructura médica para atender a los enfermos.



“Pedimos por la capacidad limitada de nuestros servicios de salud, por los sistemas de Gobierno que no parecen tener la habilidad de afrontar esta pandemia y necesitamos tu ayuda para poder combatir el virus", oraron en el séptima estación, en la cual Jesús cayó por segunda vez.



Sentados, de pie e hincados, los feligreses recordaron el recorrido de Jesús cargando la cruz hasta que murió.



Precisamente, pidieron por todas las personas que han muerto a causa del Coronavirus y por los que están en más riesgo por la enfermedad.



Tradicionalmente, se realiza la procesión del silencio para recordar el sufrimiento por la crucifixión pero debido a la contingencia sanitaria, por segundo año consecutivo, no se llevará a cabo.