En Villa Aldama, vecinos vigilan que no haya basureros clandestinos

La alcaldesa de Villa Aldama, Guadalupe Romero Sánchez, dijo que la Policía Municipal y la propia ciudadanía están resguardando el territorio de su municipio, en particular las zonas donde se estaban tirando los desechos sólidos sin control, para evitar que sigan siendo "el basurero clandestino" de las demarcaciones vecinas."Estamos teniendo los resguardos por parte de nuestra Policía Municipal, también ha ayudado la ciudadanía que es la que ha estado vigilando que esto no ocurra. Se está haciendo trabajo en equipo, servidores municipales con la ciudadanía para que sirvan como vigilantes", expresó.Luego que recientemente se incendiara uno de los predios que era utilizado como tiradero al aire libre, indicó que la situación se logró controlar y por ahora no han detectado que se esté dando esta problemática de disposición inadecuada de los residuos."En conjunto con la ciudadanía acudimos para obviamente apagar el incendio, cabe destacar la colaboración de Protección Civil del Estado, del Municipio y al Alcalde de Altotonga que nos apoyó con su personal, Bomberos de Altotonga y afortunadamente se logró apagar el incendio pero en la actualidad no hay ningún basurero clandestino", precisó Romero Sánchez.En ese sentido, indicó que los pobladores de la zona de los tiraderos, al momento de detectar algún carro sin los permisos correspondientes para depositar la basura, pueden dar aviso a la autoridad y evitar que lo hagan."Se toma parte del asunto pero lo importante es que ninguno de los terrenos o tiraderos que anteriormente estaban sirviendo como tiradero, tienen algún permiso por parte de medio ambiente", manifestó la edil.Además, señaló que los residuos que generan los habitantes de su municipio se depositan en el relleno sanitario a cargo de la empresa Packing Soluciones Ecológicas, ubicado en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga."En Villa Aldama no tenemos un relleno sanitario, por lo tanto como Cabildo tomamos la iniciativa y decisión de que los desechos que salen de los diferentes hogares se depositen en el relleno sanitario de Packing y con ello evitar que sigamos siendo el basurero clandestino de los demás municipios", reafirmó Guadalupe Romero.