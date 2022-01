Gracias por el espacio Sr. Director, espero sea posible publicar este correo.Por este medio quisiera reportar la urgencia y el peligro que vivimos los habitantes de los edificios Xolostla, los cuales estamos evaluados por Protección Civil como zona de alto riesgo, debido a los deslaves en la parte posterior de los edificios Xolostla del A a la J en Xalapa 2000.Corremos peligro de morir sepultados, ya que este problema se ha vivido desde hace varios años, incluso Fidel Herrera era gobernador y el alcalde era el señor David Velasco cuando comenzó el derrumbe de tierra, y año con año ha ido empeorando y desde los sismos recientes y temporada de lluvias de cada año se vuelve más peligroso para cientos de familias que habitamos dichos edificios. Es una bomba de tiempo, es la mejor descripción que Protección Civil nos da.Las administraciones de David Velasco, Elizabeth Morales, Américo Zúñiga, Hipólito Rodríguez y ahora el señor Ricardo Ahued son la clara evidencia de la negligencia del municipio por nuestra situación y que se preocupan por todo, menos por los xalapeños en peligro.El día de hoy acudió el representante de Protección Civil del municipio y señaló que la solución a este problema es un "hule" especial y que más adelante se verá si llega el tan anhelado muro de contención que en campaña nos prometieron y que aseguran que este año se hará.Edificios con cuarteaduras, hundimientos, deslaves, es nuestra realidad y nuestro temor es que en mayo nos dirán que por temporada de lluvias no se podrá y en noviembre que ya no hay presupuesto, que esperemos a enero y así sucesivamente. Es el modus operandi de las pasadas administraciones y en el tercer año de gobierno nos dirán que le toca al siguiente alcalde.Así es como durante las alcaldías anteriores los alcaldes hasta se escondían de nosotros los vecinos, y cuando por pura casualidad nos atendían solo decían las excusas que mencioné en el párrafo anterior.Aún más lamentable es que el día de hoy el municipio diga que no "urge" y que ya se verá cuándo, que un "hule" será la solución. Hasta donde quieren llegar, o la pregunta es ¿cuántos muertos para actuar?Ojalá llegue esto al conocimiento del alcalde Ricardo Ahued y sobretodo nos visite nuevamente para que conozca en viva voz el trato que nos da el personal de su nueva administración.Urge ayuda e intervención del Gobierno municipal, estatal y federal.Muchas GraciasAtentamente y a nombre de los vecinos:Karla S. García