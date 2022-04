En Xalapa, 70 mil familias habitan irregularmente asentamientos urbanos: Alcalde

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil indicó que en Xalapa hay 70 mil familias asentadas irregularmente, lo que hasta el momento ha dificultado que tengan acceso a los servicios básicos, como el agua, de manera legal.Al respecto, reseñó que los habitantes de estas zonas irregulares tienen más de 15 años ocupándolas, quienes dijo, o se roban el agua de la red hídrica o la "comadre" se la pasa."Hay gente que tiene 15 años viviendo en un predio y no tiene agua, o se la pasa la comadre o se la roba de la red, ¿por qué? Porque no tienen agua y hay 70 mil familias en Xalapa en estado irregular de asentamientos urbanos y eso hay que resolverlo", manifestó.Ahued Bardahuil definió esta situación como una "crisis humanitaria" porque impide que no se les pueda instalar la red eléctrica, sanitaria e hídrica a pesar de haber decenas de familias habitando dicho lugar."Es una crisis humanitaria y como dicen por ahí: haya sido como haya sido, ahí están; coludidos gobiernos, municipios, liderazgos y todo mundo porque los dejaban fraccionar", expuso.Además, acusó que años atrás, Patrimonio del Estado otorgaba terrenos donde hacia firmar a los beneficiarios que los mismos tenían servicios, cuando la realidad era otra."Y todo lo cachó el Ayuntamiento porque no tienen ningún servicio y ahí está el papel de que te entregué drenaje, agua, pavimento y era mentira y el Ayuntamiento de Xalapa está cargando con eso porque hay una gran franja que es desincorporación rural o ejidal", abundó el munícipe.En ese sentido, expuso que más del 70 por ciento de Xalapa que era zona rural ejidal se convirtió en un desorden de crecimiento, generando las invasiones de terrenos y problemas para el acceso a la alimentación de estas familias."Hay mucha hambre y necesidad, la gente come elote y se queda en él, aunque no tenga nada, con aquella ilusión de que llegue el agua, los servicios, el pavimento pero los vamos a atender por calidad humana", refrendó al asegurar que están trabajando "muy bien" con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS)."Aparte de los servicios, tenemos que encontrar que esas miles y miles de personas que sufren asaltos, violaciones, que tienen problemas de inseguridad porque no tienen luz, el agua la van a traer muy lejos y lo que tenemos que hacer es irles dotando de servicios para que suba la calidad de vida y tengan más seguridad", afirmó Ricardo Ahued.Por ello, comentó que "encontraron" una "modalidad jurídica" en la que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) les otorga el vital líquido mediante un contrato de prestación de servicio, que si bien no les da propiedad plena del mismo, sí les permite acceder al recurso de manera oficial."Les vamos a dar el agua, simplemente con la cesión de derechos y un documento que me pidieron donde van a tener acceso al agua con un convenio de prestación de servicio de CMAS y ese documento no les da propiedad plena hasta que no regularicen (su terrero o vivienda)", expresó el Alcalde de la Ciudad.