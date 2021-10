En Xalapa, campaña para prevenir embarazo adolescente no paró en pandemia

La subdirectora de Juventud del Ayuntamiento de Xalapa, María Fernanda Huerta Cornejo, afirmó que la Capital del Estado no está entre los primeros municipios en casos de embarazos en adolescentes.Al respecto, señaló que es el puerto de Veracruz el que encabeza las estadísticas de menores de edad en gestación y le sigue Perote.“Hace poquito el Consejo Estatal de Población (COESPO) actualizó los datos en donde el puerto de Veracruz es la ciudad con más embarazos en adolescentes, Xalapa no es el primero, pero las ciudades de Perote y Veracruz son las que tienen más altos índices. Xalapa está como debajo de los siete o 10”, comentó.Recordó que el Gobierno Municipal ha trabajado con el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente a través del programa “Me gusta seguro”, a fin de prevenir las concepciones no deseadas.“(Se está) promoviendo también la educación sexual integral entre jóvenes y este grupo algo importante es que se trabaja con padres de familia y escuelas, todo ese trabajo no se dejó de hacer durante la pandemia de COVID-19”, aseguró.Huerta Cornejo detalló que durante el confinamiento por el Coronavirus se llevaron a cabo foros para informar a los adolescentes de las consecuencias del sexo sin protección.“Este año logramos consolidar muchos productos comunitarios de intervención artística promoviendo la participación ciudadana de los jóvenes, de las y los adolescentes y jóvenes, entonces hemos hecho diversos trabajos”, destacó la funcionaria municipal.