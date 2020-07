En Xalapa, cierran avenida para demandar apoyos prometidos por diputadas

Integrantes de la asociación civil "Renovación Veracruzana" se manifestaron frente a las instalaciones del DIF Estatal, en contra de diversas diputadas, por apoyos prometidos y no entregados.



De acuerdo con Arely Hernández Alvarado, presidenta de dicha organización, hace unos meses los hicieron llenar solicitudes de apoyos en el DIF para que el dinero no se regresara a la Federación.



"Estaban haciendo de lado nuestras peticiones. Nosotros metimos hace aproximadamente 3 o 4 meses unos expedientes que no cubría el DIF Estatal, era un trabajo 2019 que no se realizó y se recurrió a líderes para llenar esa documentación para que no se regresara dinero a la Federación porque ya tenían el tiempo encima".



Criticó que estos apoyos se politizaran en apoyo a MORENA, al "estilo Karime Macías".



"Le solicitaron primero a la diputada Rosalinda Galindo que apoyara a la licenciada del DIF, por lo que me enteré es que esta Diputada no quiso ir a entregar casa por casa los apoyos y Dorenhy García andaba en Canadá y se lo pidieron a la diputada Ana Miriam Ferráez que tampoco lo hizo".



Bloqueando totalmente la circulación sobre Bolivia, expuso que en un principio estuvo de acuerdo, pues se iba a ayudar a la gente pero, al enterarse por medios de comunicación que a algunos habitantes allegados a Morena ya se les estaba haciendo entrega de estos apoyos, decidieron protestar.



"Empezaron a sacar los expedientes de nuestra gente y a meter a amigos y familiares que no habían metido expedientes. Esto ocurrió en El Castillo, donde un señor acudió a recoger sus láminas y llegó otro señor que no estaba anotado y metieron su expediente y sacaron el de él".



Los inconformes son vecinos de las colonias Colosio, Insurgentes, Cerro Colorado, Renacimiento y Porvenir, entre otras, siendo un aproximado de 300 los que no han recibido ni láminas y tinacos.



"Es un abuso, somos más de 300 los que confiaron en estos expedientes y que no se regresaran recursos. Los apoyos ahí los tienen, los rotoplas, las láminas, las estufas, ahí está todo, lo que no hay es voluntad de entregarlos. Aquí lo importante es que se vaya cumpliendo".