En Xalapa, cubrebocas ya es obligatorio; sancionarán comercios no esenciales que operen

Este martes, ante el anuncio de que el país entra en la Fase 3 de la contingencia de coronavirus, el Ayuntamiento de Xalapa anunció que a partir de hoy será obligatorio usar cubrebocas para todos los habitantes de la capital.



El Sesión Ordinaria de Cabildo, el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, explicó que buscan seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia.



“A partir de este momento, en atención a lo que plantean nuestras autoridades del sector salud, es obligatorio el uso de cubrebocas y por eso, este Ayuntamiento, no sólo a través del DIF, va a entregar gratuitamente cubrebocas, hemos destinado un recurso especial para adquirir cubrebocas", dijo.



Rodríguez Herrero detalló que se pagó a una empresa textil xalapeña para producirlos.



“Esta empresa modelo de Xalapa, que es una empresa exportadora, producirá para el Ayuntamiento miles de cubrebocas, estamos pensando que con el apoyo de ellos vamos a distribuir 300 mil cubrebocas gratuitamente a la población”, dijo.



Sumado a esta medida,el munícipe consideró como obligatorio desinfectar y lavar de manera diaria todos los espacios públicos. Además, se sancionará a todos los comercios que estén operando y que no sean de giros esenciales para la población.



“A partir de este momento, se sancionará a los comercios que estén trabajando y que no sean esenciales. Todos aquellos comercios tendrán que cumplir con las medidas que establece el Gobierno Federal y si son actividades esenciales tendrán que utilizar gel antibacterial para proteger a sus clientes y personal”, informó.



Aunado a estas restricciones, se estipuló limitar los pasajeros en el transporte público de la capital del Estado.



“Ustedes saben que hemos venido insistiendo mucho con el sector del transporte, los choferes deben protegerse, ahora será obligatorio que usen cubrebocas y será obligatorio que dispensen el gel antibacterial”, dijo.



Rodríguez Herrero refirió que se volverá más intenso el perifoneo en las calles, privilegiando a las zonas más concurridas y de la periferia.



Para protección a los trabajadores del sector salud, se les dará atención particular para salvaguardar su integridad física, pues en otras partes del país han sido agredidos.



“Se les dará apoyo particular a todo el sector de salud, particularmente cuidando a nuestros trabajadores del sector hospitalario. Son ellos un sector fundamental y tenemos que cuidarlos. Gracias a ellos nuestra población será debidamente atendida. Debemos de cuidarlos y no agredirlos”, dijo.



Ante la imposibilidad de cerrar tianguis y mercados, el Alcalde dijo que se está analizando la posibilidad de sanciones económicas en el caso de no respetar las medidas por la pandemia del COVID-19.



"Estos compañeros que se pusieron en el parque Juárez, se les está haciendo el exhorto. El Ayuntamiento les entregará despensas para poder superar este periodo que no tendrán trabajo pero es inaceptable que se coloquen en un espacio público. No va con nuestra lógica, se les está exhortando de manera racional. El Ayuntamiento (apoya) con recursos propios a muchísimas familias", dijo.



Al respecto, se propuso que las familias que necesiten de este apoyo alimentario coloquen una bandera color rojo en sus hogares para que las autoridades municipales acudan y les hagan llegar estas despensas.



"Nosotros vamos a acudir a los domicilios y se van a ir entregando directamente a sus domicilios. Vamos a buscar un método para que la familia que lo requiera coloque una bandera roja en la puerta o ventana de su domicilio, para ir a entregarles directamente las despensas cada mes", concluyó.