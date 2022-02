En Xalapa deben contratar lugar para conciertos antes de pedir permiso: Alcaldía

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, conminó a los empresarios que promueven conciertos y otros espectáculos en Xalapa a tener el contrato de renta de los lugares para llevarlos a cabo, antes de promocionarlos y poner a la venta las entradas.Y es que mencionó que pareciera que en la anterior administración el área a su cargo daba el permiso, sin que los organizadores contaran con este documento para hacer el trámite."Aquí esa es la situación, primero que tengan el compromiso de que ya tienen el contrato y ya posteriormente ven lo del permiso, yo creo que como así lo estuvieron realizando anteriormente, que programaban el evento y después venían a pedir permiso y estamos totalmente al revés. Es primero tener el lugar, el contrato y ya solicitar el permiso", expresó.Romero Gutiérrez definió esta situación como incorrecta porque los empresarios no deberían invertir cantidades "fuertes" de dinero sin tener el espacio para realizar los conciertos."Es lo que pasó en este momento con ese tipo de empresarios que hicieron como anteriormente lo hacían. Dijeron ha de ser igual (que antes) pero no. Aquí las reglas son diferentes. Aquí tenemos que hacer que las cosas se hagan transparentes, se hagan derechas, que no haya ninguna anomalía y que de alguna manera cuidemos la cuestión auditiva, de que no molestemos a algunos vecinos", precisó.Señaló que en caso de que los espacios que tenían para llevar a cabo los eventos artísticos no estén disponibles, son ellos los que deben buscar las alternativas y presentarlas al Ayuntamiento, quien luego de analizarlas determinará si otorga o no el permiso.Expuso que el concierto del grupo Intocable anunciado para llevarse a cabo en el Parque Deportivo Colón el 12 de febrero no se llevará a cabo porque el estadio de béisbol ya no se usará para ello yel del cantante español Enrique Bunbury, programado para el 1° de febrero, no se realizó porque el velódromo de Xalapa está siendo usado como centro de atención COVID."Buscó alternativas, no encontró espacios porque la USBI de la Universidad Veracruzana (UV) también es centro para vacunación. En estos momentos estuvieron buscando alternativas, buscaron en el Museo Kaná (Museo Interactivo de Xalapa) y sé que el Gobierno del Estado ya no lo renta para eventos de fiestas, XV años o bodas", mencionó.Afirmó que la Dirección de Desarrollo Económico están en la disposición de otorgar los permisos siempre y cuando le traigan el contrato de arrendamiento "y estaremos en posibilidad de verificar el lugar, checar que las medidas sean las adecuadas".