Desde el presente lunes y hasta el viernes 28 de enero, se llevará a cabo la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 a los xalapeños entre los 40 y 59 años de edad, para lo cual la Secretaría del Bienestar estableció siete sedes en toda la Ciudad.En total son 103 mil los capitalinos en este rango etario que fueron convocados a recibir la tercera dosis antiCoronavirus de la farmacéutica AstraZeneca, jornada que inició a las 8:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas.En el Gimnasio "Nido del Halcón", ubicado en la USBI de la Universidad Veracruzana (UV), la afluencia de personas fue considerable desde primeras horas de este lunes, quienes eran recibidos por voluntarios de esta institución educativa, tanto para organizar a los asistentes como para revisar su documentación y autorizar la aplicación de la vacuna.Otras de las sedes en Xalapa son: la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), Universidad Anáhuac, Telesecundaria "Rafael Lucio", la Torre El Olmo, Escuela Técnica 97 y el Salón Ejidal El Castillo, que estará funcionando mañana martes 25 y miércoles 26 de enero.Al igual que anteriores ocasiones, la inmunización se hará por letras del apellido, por lo que el lunes 24 se aplicará a los capitalinos cuyo primer apellido inicie por las letras entre la "a" a la "e"; el 25 de enero, entre la "f" a la "j"; el 26 de enero, de la "k" a la "o"; el 27 enero, de la "p" a la "t" y el 28 de la "u" a la "z".En la Brigada Correcaminos, se establecieron como requisitos tener completo el esquema de vacunación hace más de 6 meses, imprimir y llenar en su totalidad el comprobante de vacunación de refuerzo, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, CURP, comprobante primera y segunda dosis y/o certificado de vacunación y un lapicero tinta azul para llenar formatos.Si tiene algún familiar que no puede acudir personalmente a aplicarse la dosis de refuerzo, la Brigada Correcaminos recomendó acudir al centro de vacunación que le corresponde de acuerdo con la colonia y proporcionar los datos de la persona: nombre completo, dirección, número telefónico y comprobante del motivo por el cual no puede trasladarse. El registro se hará hoy y mañana martes 25 de enero y la visita se hará el 26, 27 y 28 de enero.Cabe recordar que estos módulos son polivalentes, es decir, también pueden vacunar a los rezagados mayores de 60 años que no pudieron acudir en las fechas establecidas para ellos; así como los menores de edad de 15 a 17 años, los de 14 años que cumplen 15 en el 2022 y las segundas dosis para quienes no la tengan.La Secretaría del Bienestar estima aplicar en general 120 mil vacunas durante esta semana en la capital veracruzana.