En Xalapa estamos peor que antes, le dicen colonos a David Velasco

Sin inversión pública, sin obras, sin servicios de calidad, con un creciente desempleo e inseguridad, hoy Xalapa está peor que antes, aseguraron xalapeños de la colonia Fraternidad a David Velasco Chedraui, candidato de la alianza “Veracruz Va” a la presidencia municipal.



“¿Xalapa está peor o mejor que antes?”, es la pregunta del sondeo que el candidato aliancista realiza en sus mítines, en los encuentros en colonias, en los saludos casa por casa, en fraccionamientos, centros habitacionales, parques y plazas públicas. La voz que ha recogido es que “Xalapa está peor”.



Al compararlo con el gobierno actual que practica “un subejercicio criminal”, David Velasco Chedraui señala: “nosotros, cuando gobernamos Xalapa de 2008 a 2010, administramos bien los recursos, fuimos el municipio más transparente y triplicamos las obras públicas”.



En la Calle Fraternidad, entre Azabache y Antorcha, el candidato de PAN, PRI y PRD, a la alcaldía de Xalapa, dice que tiene la capacidad para cambiar la capital veracruzana, para atraer más recursos, para generar confianza a los inversionistas y atender la creciente demanda de desempleo y para atenuar la inseguridad que tanto afecta a la población.



David Velasco Chedraui indicó que, si no hay un cambio, esta situación “se va a agravar, porque estos hombres no tienen idea de cómo transformar Xalapa. La gente me dice en todos lados, por ejemplo, de cómo se ha incrementado el servicio del agua potable en sus recibos. Así no vamos a salir nunca. No tienen idea, no tienen capacidad y se están robando todo el dinero”.



“Vamos a cambiar Xalapa. No vamos a venir a experimentar. Quiero pedirles que confíen en nosotros. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que Xalapa cambie”, aseveró, al pedir el voto también para las candidatas a diputadas locales Dana Díaz y Lillian Cerecedo y de los abanderados a las diputaciones federales, Adolfo Mota y Américo Zúñiga.