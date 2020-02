En Xalapa, Frente Frío tira 65 árboles, destecha hogares y deja daños

El director de Protección Civil en Xalapa, Jesús Vargas Hernández, informó que el norte ocasionado por el frente frío número 41 dejó a su paso 65 árboles caídos en distintos puntos de la ciudad, así como caída de láminas y algunas viviendas destechadas, lonas dañadas de espectaculares y líneas de cables de telefonía celular, de energía eléctrica y televisión afectadas.



Abundó que de acuerdo al último reporte se registraron tres caídas de ramas, 16 láminas y cuatro lonas caídas, además de cuatro espectaculares caídos, dos postes afectados, dos bardas y un portón caídos y 9 vehículos dañados.



El funcionario municipal, indicó que también se atendió un reporte de la caída de techo y barda en Escuela Telesecundaria Margarita Moran Veliz, en la Congregación el Tronconal.



Detalló que durante el evento de Norte, algunas arterias fueron cerradas momentáneamente mientras se realizaban labores de retiro de los árboles.



Finalmente señaló que no se registraron personas lesionadas por los fuertes vientos que se reportaron en la ciudad.



En su corte hasta las 15:30 horas dijo que se tenían 47 reportes de árboles caídos, así como 6 viviendas con destechamiento, cuatro reportes de lonas dañadas de espectaculares y registros de cables afectados de telefonía celular, de energía eléctrica y televisión.



Señaló que no había registro de personas lesionadas, aunque en la zona del FOVISSSTE y Ruiz Cortines, debido a la caída de árboles, hubo daños en dos vehículos, además de que algunas arterias de la ciudad han sido cerradas momentáneamente mientras se realizan labores de retiro.



“Se está dando prioridad a retirar los árboles que obstaculizan vías de comunicación y los que representan mayor riesgo hacia la ciudadanía. Hasta el momento, no tenemos reportes de personas lesionadas y sólo un vehículo con daños en la zona del FOVISSSTE, en el Andador Gema”, detalló.



Agregó que se espera que los vientos disminuyan en las próximas cinco horas, no obstante, se continúa atendiendo los reportes de apoyo.