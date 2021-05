En Xalapa habrá deporte para todos: José Alberto Pérez “Chocolate”

Practicar deporte es el principio del fin de males como el alcoholismo, la drogadicción, las enfermedades crónico-degenerativas y la delincuencia.



Asimismo, se propicia la unidad familiar, disciplina, se arraigan principios y valores y se crea una mejor sociedad, manifestó José Alberto Pérez Fuentes “Chocolate”, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) al presentar su proyecto Centro Barrio Deportivo.



Ante decenas de distinguidos deportistas, entre ellos luchadores, futbolistas, atletas paralímpicos, nadadores, estudiantes y docentes de Educación Física, José Alberto Pérez Fuentes dio a conocer que en el municipio existen 120 espacios deportivos, 50 de ellos registrados ante el Ayuntamiento y del total, 80 por ciento están mal y 20 por ciento regular porque la actual administración municipal nunca invirtió en ellos.



Presentando imágenes de cada espacio deportivo de la ciudad, mostró el estado actual que pone en peligro la integridad física de los usuarios, áreas ubicadas entre otros lugares en Casa Blanca, Tronconal, Xalapa 2000, Balcones de Xalapa, 6 de Enero, Lomas Verdes, Sumidero y Agua Santa l, entre otros, en donde no hay alumbrado, rampas de acceso para personas con capacidades diferentes, la superficie es irregular, no hay vigilancia, están sucias, hasta sirven de refugio para consumir alcohol y sustancias prohibidas.



“Chocolate” lamentó que lejos de ser espacios productivos estén desaprovechados, incluso los están eliminando para otros fines como sucedió en la colonia La Lagunilla, donde ocuparon el terreno para hacer instalaciones de la policía, así como pretenden hacerlo en otros puntos de la ciudad.



Recordó que en Xalapa sobran los dedos de una mano para contar los deportistas de alto rendimiento porque no tienen dónde entrenar en forma, además de que lo hacen con sus propios recursos porque no reciben ningún apoyo oficial cuando lo que debería abundar son deportistas profesionales surgidos de los barrios que fueran ejemplo e inspiración para la juventud y niñez.



El candidato del PES puntualizó que su proyecto consideró hacer un catálogo de sitios públicos y el estado de sus condiciones, para que al llegar a la Presidencia Municipal priorice la rehabilitación de estos lugares que junto con los Centro Barrio impulsarán el talento deportivo de los ciudadanos, quienes dejarán de pagar muy caro para poder acceder a su práctica.



“Todas las áreas deberán tener también baños y condiciones para el acceso de personas con capacidades diferentes. Los xalapeños dejarán de cooperar para su mantenimiento y de contar sólo con las instalaciones de la USBI y otros gimnasios de acceso restringido. En Xalapa habrá deporte para todos, por lo menos la mitad del día. Dinero sí hay, hasta lo regresan”, finalizó.