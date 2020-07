En Xalapa, IMSS expone a personal de funerarias a cadáveres de COVID-19

Personal de los crematorios de la ciudad de Xalapa también está expuesto a ser vulnerable ante la pandemia y pide mejoras en los protocolos del manejo de los cuerpos de víctimas de COVID-19.



David Muñoz Ávila, trabajador de una funeraria en Xalapa, comentó no estar de acuerdo con el protocolo que se tiene, específicamente en el Hospital General de la zona 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues el mismo personal de Salud pide que trabajadores de la funeraria destapen los cuerpos para mostrarlos a sus familias.



“En el Seguro les exigen que identifiquen al familiar, se supone que debe haber una ficha de identificación y bajan al familiar al área donde están los cuerpos fallecidos por COVID-19, se supone que para eso ya hay una ficha de identificación y ya no se pueden abrir las bolsas. Hasta la fecha no hemos tenido problemas con los hospitales, sólo en la Clínica 11”, dijo.



Explicó que el personal de salud, ya sea de Trabajo Social o la enfermera en turno, baja con un familiar y les exigen a los de la funeraria mostrar el cadáver.



“La enfermera que esté o quien se encarga en ese momento de bajar a realizar el movimiento, baja con un familiar y a nosotros nos exigen que abramos la bolsa para que el familiar lo identifique, en parte eso no nos toca a nosotros, se supone que es trabajo de ellos. Por salud y seguridad, a nosotros esto ya no debería de hacerse, también para el familiar”.



Lamentó que dicho sector esté en constante riesgo, ya que de manera diaria acuden a los hospitales a prestar los servicios funerarios.



“Nos exponemos todos los días, hay compañeros de otras funerarias que tienen una carga de trabajo más alta y entran hasta dos o tres veces al día”, finalizó.