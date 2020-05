En Xalapa, insistirán en que bancos apliquen medidas para prevenir contagios

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que pondrá mayor énfasis en las medidas que se están tomando en las instituciones bancarias, pues aún es posible observar que muchos siguen sin acatarlas.



"Esto es a través del convencimiento, de la persuasión fundamentalmente. Voy a hablar directamente con los bancos", dijo.



El primer Edil mencionó que es de preocupación que aún existan personas que no han entendido la gravedad de la pandemia y ponen en riesgo su vida.



"Nos preocupa mucho que haya personas que aún no hayan comprendido que ponen en riesgo su salud, ponen en riesgo su vida. En consecuencia, vamos a estar insistiendo para que acaten las normas que plantea el Sector Salud".



El munícipe advirtió que la alerta sanitaria sigue vigente y por lo tanto, esa situación exige que sea obligatorio el uso de cubrebocas y que no haya reuniones masivas, por lo que continuarán con los exhortos.



Es preciso resaltar que, en la ciudad de Xalapa, algunos bancos no han sido estrictos en aplicar las medidas sanitarias con los cuentahabientes y es posible observar grandes filas sin la sana distancia, no otorgan gel antibacterial y no limpian las instalaciones de los cajeros automáticos.