En Xalapa, la Sexta de Juárez es zona de asaltos… piden asigmar policía

Con la advertencia de que tomarán la avenida Ávila Camacho, vecinos de la privada Sexta de Juárez, en el centro de Xalapa, exigieron a la administración de Ricardo Ahued Bardahuil la asignación de un policía para la caseta de vigilancia que fue construida en la zona y que desde inicio de año está cerrada.En nombre de los colonos, la jefa de manzana, Edith Vázquez Mackinley, expuso que desde marzo y mayo pasado presentó escritos al edil y al director de Seguridad Ciudadana, Miguel Valdés Ramírez, pidiendo que se asignara un uniformado debido a los constantes robos que ocurren sobre todo en la noche, sin que se le haya dado respuesta a su requerimiento.“Le estamos pidiendo que haya vigilancia en esa caseta ubicada en la Sexta de Juárez, de Ávila Camacho bajando las escalinatas, de la zona Centro. Ha habido muchos asaltos en las noches en ese lugar y yo vengo a ver para que manden vigilancia porque esa caseta está construida, tiene todo: baño, oficina, pero no hay nadie que esté ahí pendiente”, denunció.Recordó que este puesto de vigilancia se construyó desde la administración de Elizabeth Morales García y hasta el último día del Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero hubo elementos, quienes le entregaron la llave y ahora está vacía.“Los asaltos son en la noche porque está muy oscuro al bajar. Un hombre con un cuchillo asalta, es el mismo asaltante. (Cuando) llega la Policía, corre por las escaleras, llega a Ávila Camacho y no lo agarran; no hay detención de nadie”, reiteró la vecina al exponer que al menos cuatro veces a la semana se dan estos robos.“Los vecinos ya quieren tomar la calle de Ávila Camacho y les digo que se esperen para ver qué respuesta nos van a dar y ya vemos. Y si no, vamos a tener que tomar la calle”, amagó finalmente.