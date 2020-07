En Xalapa, Lennin murió tras accidentarse en su moto; ni un hospital lo admitió

Repartidores en motocicleta de la ciudad de Xalapa protestaron este lunes para demandar a las autoridades que se habilite un hospital para personas que no padezcan COVID-19, luego de que este fin de semana un joven muriera tras accidentarse en su moto y no ser recibido en ningún nosocomio de la zona.



Se trata de Lennin Melgarejo, quien aseguran fue rechazado por el Hospital Civil de Xalapa y de Coatepec, el Centro de Alta Especialidad (CAE) y hasta por las clínicas privadas “San Francisco” y “Ángeles”.



Los repartidores cerraron la vialidad de la calle Enríquez con sus motocicletas, demandando atención del Gobierno.



Rubén García, uno de los inconformes, comentó que es necesario tener un hospital donde se atiendan accidentes o padecimientos que no estén relacionados con el coronavirus, ya que este gremio está expuestos a que se repita lo que ocurrió con Lennin.



“Queremos pedirle al Gobernador, al Secretario de Salud, que nos de un hospital para los que nos vamos a accidentar en algún momento o aquellos que en algún carro o casa sufren accidentes y no tengan COVID-19, que tengan un espacio donde los atiendan.



Recordó que en el momento del accidente ocurrido el pasado sábado, aproximadamente a las 10:30 de la noche, llevaron a Lennin a la clínica “Vital”, donde fue diagnosticado con costillas rotas.



Dspués fue llevado al Hospital Ángeles donde por alguna razón les dijeron que supuestamente tenía COVID-19 y les cobraban 80 mil pesos por noche, al igual que en el Sanatorio "San Francisco".



“Fuimos al Hospital Ángeles, es un hospital privado y tampoco lo atendieron, qué pena que hoy estemos viviendo esto, qué pena que haya gente que no esté usando cubrebocas, eso es cierto, pero habemos gente que estamos trabajando por necesidad.



“Él era repartidor de comida, era un muchacho que buscaba cómo llevar comida a su casa. Señalamos negligencia, nos dijeron que tenía COVID-19 cuando ya llevábamos un diagnóstico de costillas rotas, nos pedían 80 mil pesos por día y mantenerlo con oxígeno”, concluyó.