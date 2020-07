En Xalapa no debe ganar el “caos” durante protestas: CANACO

Las autoridades deben actuar para evitar hechos que afecten el patrimonio público, privado y la integridad física de la población, señaló el presidente en Xalapa de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Bernardo Martínez Ríos, ante la “marcha no pacífica” convocada para este jueves en la capital.



El líder empresarial reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) escuchó el llamado del sector empresarial para brindar el resguardo necesario tras la amenaza que circuló en redes sociales para este día jueves, a las 11:00 horas.



Martínez Ríos dejó en claro que se debe actuar y realizar las detenciones necesarias en caso de que los manifestantes lleven a cabo actos que pongan en riesgo a la población, así como al bien público y sobre todo al privado que no tienen ninguna relación con los motivos de las protestas.



“Que se hagan las detenciones, que se hagan las denuncias y no permitamos que en Xalapa permanezca el caos, el desorden, que sea caldo de cultivo para que quizás grupos que no obedecen a los intereses genuinos de los propios manifestantes pongan en peligro el patrimonio público, privado y la integridad de las personas”, apuntó.



Reconoció la respuesta de la autoridad, que previo a esta situación aplicó las acciones necesarias para evitar posibles destrozos y actos vandálicos en una protesta que encabezarían presuntamente propietarios de bares y cantinas para exigir la reapertura de sus negocios.



“Fue un operativo que nosotros como Cámara y como sector empresarial estuvimos pugnando, estuvimos pidiendo y hoy vemos que se nos escuchó, fueron sensibles a un tema que nosotros estuvimos atentos”, dijo.



Además, recordó que los empresarios “serios”, propietarios de bares afiliados a la CANACO, se pronunciaron por no participar en esta convocatoria.



“Asociados a nosotros, comerciantes serios de estos giros, todos comentaron que rechazaban esta forma de manifestarse, empresarios serios de Xalapa no participan en esta marcha y lo que ofrecimos fue el diálogo con la autoridad, como siempre ha sido, para resolver cualquier diferencia”, expuso.



Finalmente, Martínez Ríos comentó que el sector es respetuoso de la libre manifestación, sin embargo, no cuando derivan en ataques al patrimonio de terceros que además ponen en riesgo a la ciudadanía.



“Nosotros como Cámara rechazamos manifestaciones de violencia como ésta que se anunciaba y lo que si pedimos era, primero que nada, estar atentos, estar previstos, que se nos brinde la seguridad a todos los ciudadanos no nada más a los comerciantes, velar por el patrimonio público, privado y por la integridad física de las personas”.