En Xalapa no habrá multas por no usar cubrebocas en espacios públicos

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que en la ciudad no se irá con el "garrote" a imponer multas a quien no use el cubrebocas en espacios públicos, pues a su juicio la pandemia de COVID-19 ha generado mucha tristeza como para tomar medidas coercitivas de ese tipo.En entrevista, indicó que el Ayuntamiento Capitalino obedece a un protocolo y se coordina con la Secretaría de Salud de Veracruz para atender las medidas sanitarias y así evitar contagios de Coronavirus."Obedecemos un protocolo, el Ayuntamiento de Xalapa incita que tengamos por ejemplo cubrebocas, acuérdense que se acaba de instalar la comisión entre Sesver y nosotros para los protocolos y estamos coordinados, hasta el momento en esa mesa de trabajo no se ha propuesto como tal aplicar multas o sanciones", puntualizó.Añadió que se trata de concienciar a la población y favorecer el diálogo, la concertación y llegar a acuerdos, en vez de imponer las infracciones a quienes no respeten el uso de mascarillas."En ese caso que les regalen o les den los cubrebocas que también está gastando la gente en eso a cada rato", sugirió el munícipe al considerar que son pocos los xalapeños que no respetan la recomendación a portarla."Esta parte de imponer multas yo creo que no es por ahí y en Xalapa la gente ha sido muy consciente, muy poca gente no está usando el cubrebocas y se están atendiendo y a los que no les damos la posibilidad de que veamos cuál es el problema y si es necesario hasta le damos el cubrebocas", reiteró.Resaltó que la vacuna ha ayudado considerablemente a sortear la emergencia sanitaria que ha generado el SARS-COV-2, aunque económicamente ha provocado que muchos negocios cierren y despidan a su personal.Ricardo Ahued, además destacó que las hospitalizaciones con la nueva variante Ómicron han sido menores, lo que da "un poco de esperanza" de que en unos meses la circunstancia de la pandemia sea diferente.